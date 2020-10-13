«Образ цепляет»: Водянова в платье макси и трендовых носочках с лодочками впечатлила стилиста

Наталья Водянова умело совмещает материнство и карьеру топ-модели. Звезда подиумов воспитывает пятерых детей и при этом успевает выступать на показах, а также заниматься благотворительностью. А каждый выход модели в свет становится целым событием.

Накануне Водянова предстала в довольно лаконичном образе, который впечатлил стилиста Анастасию Пахолкову. Фэшн-эксперт портала Teleprogramma.pro объяснила, почему: топ-модель выбрала одну деталь в наряде, которая «спасла» весь лук.

«Наталья Водянова великолепным образом умеет сочетать предметы одежды. И этот лук не исключение. Вот, казалось бы, обычное платье длины миди, незамысловатая прическа и минимум украшений, а образ-то цепляет. Это все почему?! Потому что туфли надеты поверх носков. Этот стилистический прием определенно завершает аутфит, задает ему тон, создает настроение, как бы подает весь образ под иным соусом, смелым и решительным. Отсюда вытекает факт, что важнее всего не количество вещей в гардеробе и порой даже не их качество, а способность видеть вариативность и сочетать несочетаемое», — отмечает имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.