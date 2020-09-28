Леди в черном: Водянова в длинном пальто и с сумкой Dior посетила праздничный ужин

Наталья Водянова недавно сыграла свадьбу. Она стала женой французского бизнесмена Антуана Арно, с которым живет уже девять лет. Влюбленные хотели устроить пышный праздник летом, но перенесли его из-за пандемии коронавируса. Пока они ограничились росписью в парижской мэрии. Модель выбрала лаконичный наряд, подчеркнув хрупкую фигуру. Теперь девушка наслаждается новым статусом замужней дамы.

Выходные Наталья провела дома с супругом, а вот в понедельник, 28 сентября, она вышла в свет. Девушка побывала на праздничном ужине который устроила ее подруга в честь дня рождения. Для особого случая модель облачилась в черное пальто на пуговицах с кожаным поясом. В тон наряду Водянова подобрала остроносые лодочки и сумку Dior. Ей удалось создать образ в стиле total black. Девушка насладилась приятной компанией.

Поклонники тоже восхитились красотой многодетной мамы. Как известно, у Натальи пятеро детей. Она воспитывает троих наследников от первого брака и двух общих сыновей с Арно. Напомним, что ее старшему сыну Лукасу 18 лет, а дочке Неве 14 лет. Минувшим летом Водянова с возлюбленным и детьми отдохнула в Сан-Тропе.