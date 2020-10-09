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Сапфиры и бриллианты: Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях из личной коллекции принцессы Дианы

В драгоценностях, ставших по сути семейной реликвией, герцогиня Кембриджская появилась на встрече с президентом Украины.

Сапфиры и бриллианты: Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях из личной коллекции принцессы Дианы
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На этой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям провели деловую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой в Букингемском дворце. Для этого герцогиня Кембриджская выбрала синее платье индивидуального пошива, над которым работала Эмилия Викстед. Образ невестка королевы Елизаветы II дополнила аксессуарами с драгоценными камнями. Серьги-капли и кулон украшали сапфиры и бриллианты.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Как пишет Vanity Fair, роскошный набор был свадебным подарком принцессе Диане от принца Саудовской Аравии. Она регулярно носила именно эти украшения. В последний раз принцесса Уэльская была замечена в них на публике в 1987 году в Мельбурне. А в 2010 году принц Уильям подарил набор тогда еще будущей супруге Кейт Миддлтон.

Похоже, что на встрече с президентом Украины Кейт Миддлтон решила блеснуть не только интеллектом, но и семейными драгоценностями. Ведь в последнее время она все чаще отдает предпочтение недорогим украшениям из пластика и переработанных материалов.

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