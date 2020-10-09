«Не совсем ей идет»: Валерия в худи и армейских ботинках не смогла впечатлить стилиста

Валерия в свои 52 года выглядит очень молодо, и это не раз отмечали многие стилисты. Все потому, что имидж звезды, ее наряды и образы нацелены на то, чтобы признаки возраста не читались во внешности. Да и в повседневной жизни артистка предпочитает молодежный стиль, чем удивляет поклонников и рядом с собственными детьми выглядит чуть ли не ровесницей.

Звезда регулярно выгуливает самые трендовые аутфиты. И накануне показала очередной стильный образ. Она облачилась в клетчатую юбку, черное худи и грубые ботинки. Но впечатлить стилиста Анастасию Пахолкову ей не удалось. По мнению фэшн-эксперта портала Teleprogramma.pro, аутфит поп-дивы идет вразрез с внешностью певицы.

«Валерия, как мы уже удостоверились, может быть разной: элегантной, дерзкой, романтичной, деловой. В этот раз певица примерила на себя гранжевый образ, не хватает разве что косухи. Черное худи, размытая бордовая клетка на юбке, армейские ботинки — все между собой красиво сочетается, но вот как-то не совсем ей идет, шагает врозь с внешностью. Плюс ко всему, такое откровенно спортивное худи вносит некий сумбур в прочтение образа как единого целого. Заменив эту толстовку на более классическую вариацию, Валерия бы сделала наряд намного гармоничнее и, безусловно, актуальнее», — посоветовала Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.