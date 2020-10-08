Эротичный выход: Мария Кожевникова появилась на красной дорожке в платье без белья

На Красной дорожке любого кинофестиваля всегда жарко – актрисы соревнуются в том, у кого наряды эффектнее и украшения дороже. На Московском международном кинофестивале отличилась Мария Кожевникова. 35-летняя актриса выбрала смелый наряд, белье для которого не предусмотрено.

Кожевникова позировала фотографам в черном бархатном платье по фигуре с эротичным декольте. Пикантности наряду добавил высокий разрез до бедра. Серебристые манжеты и пуговицы на платье гармонично сочетались туфлями на шпильке, но, похоже, на это уже никто не обращал внимания.

Гран-при ММКФ получил фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Историческая драма также была удостоена приза зрительских симпатий. Премьера картины состоится 27 января 2021 года.