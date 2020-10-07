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Утонченная красота: Навка предстала на Первом в пыльно-голубом костюме с брюками палаццо

Ранее с этим оттенком засветилась актриса Екатерина Климова.

Утонченная красота: Навка предстала на Первом в пыльно-голубом костюме с брюками палаццо
Татьяна Навка. Фото: Global look press.

Татьяна Навка в личном блоге показала, в каком виде она предстанет в эфире следующего шоу на Первом канале «Ледниковый период». После четырех лет перерыва шоу возобновило свое вещание по субботам. Фигуристка же заняла почетное место среди членов жюри.

В прошлый раз она предстала в судейском составе в ярком костюме цвета фуксии, собрав волосы в актуальную прическу «розетку».

На сей раз звезда фигурного катания предпочла более спокойные и сдержанные тона и появилась в пыльно-голубом костюме его небесного оттенка. Комплект она составила из свободного жакета прямого кроя, брюк палаццо и белого топа. Волосы на сей раз Навка решила не собирать, уложив их распущенными легкой волной.

Татьяна Навка
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Отметим, что этот же пыльный тон ранее выбирала для себя актриса Екатерина Климова, она также оценила тренд на приглушенные цвета.

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