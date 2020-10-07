Утонченная красота: Навка предстала на Первом в пыльно-голубом костюме с брюками палаццо

Татьяна Навка в личном блоге показала, в каком виде она предстанет в эфире следующего шоу на Первом канале «Ледниковый период». После четырех лет перерыва шоу возобновило свое вещание по субботам. Фигуристка же заняла почетное место среди членов жюри.

В прошлый раз она предстала в судейском составе в ярком костюме цвета фуксии, собрав волосы в актуальную прическу «розетку».

На сей раз звезда фигурного катания предпочла более спокойные и сдержанные тона и появилась в пыльно-голубом костюме его небесного оттенка. Комплект она составила из свободного жакета прямого кроя, брюк палаццо и белого топа. Волосы на сей раз Навка решила не собирать, уложив их распущенными легкой волной.

Отметим, что этот же пыльный тон ранее выбирала для себя актриса Екатерина Климова, она также оценила тренд на приглушенные цвета.