Климова в припыленном небесно-голубом платье наведалась с детьми на фабрику мороженого

42-летняя Екатерина Климова – счастливая мама четверых детей. Исполнительница главной роли в сериале «Бедная Настя» воспитывает 18-летнюю Елизавету, 4-летнюю Беллу и сыновей Матвея и Корнея, 13 и 11 лет.

С младшей дочкой и мальчиками звезда недавно отметилась на фабрике мороженого. Она призналась, что обожает это лакомство, как и ее дети. И решила показать наследникам, как оно производится. Артистка выбрала для экскурсии одно из самых своих любимых платьев небесно-голубого цвета в пол. Недавно именно в нем она посетила кафе со всеми четырьмя отпрысками.

Напомним, дети Климовой родились от разных отцов. Старшая появилась на свет в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья — в отношениях с Игорем Петренко, младшенькая – от актера Гелы Месхи. Звезда не раз говорила, что наследники для нее – главное, а профессия вторична. В то же время из-за сильной увлеченностью кино и театром она так и не смогла найти свое счастье со второй половинкой. Екатерина призналась, что мужчины часто хотят, чтобы их женщина уделяла максимум внимания именно им. А она, если занимается каким-то творческим проектом, то практически уходит в него полностью. Но, тем не менее, недавно ее увидели с колечком на безымянном пальце. Она не стала скрывать – да, у нее есть возлюбленный.