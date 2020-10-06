В стиле хиппи: Катя Варнава выгодно подчеркнула длину ног джинсами клеш

Накануне Екатерина Варнава неожиданно дебютирована на сцене театра. Она сыграла в пьесе «Бульба. Пир», постановкой которой занимался ее новый возлюбленный Александр Молочников. Дебют юмористки в качестве театральной актрисы прошел в Театре на Малой Бронной.

Со своими подписчиками в Instagram Варнава решила поделиться новыми снимками, которые подписала весьма просто — «Стиль стилек». Катя надела джинсы клеш. А поверх белой майки накинула джинсовую куртку. Обувь подобрала в тон топа.

«Очень красивая! Стильный стилек», — писали пользователи Сети.

Об отношениях Варнавы и Молочникова не было известно до тех пор, пока пара не появилась вместе на красной дорожке «Кинотавра». Более того, о новом романе Кати не знала даже ее мама. До встречи с режиссером юмористка шесть лет встречалась с танцором Константином Мякиньковым.