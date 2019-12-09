Екатерина Варнава отменила свадьбу с танцором Константином Мякиньковым

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что у нее не будет свадьбы с танцором Константином Мякиньковым. Вместе они с 2013 года.

«У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос. Свадьба сейчас уже не актуальна. Я старая дева, старая невеста, старородящая. Моя цель – это рождение детей. Просто мечта. Хочу близнецов-пацанов», -заявила звезда, которой 9 декабря исполнилось 35 лет.

Как отметила актриса, ее вес в последнее время постоянно меняется. Она то чуть полнеет, то худеет. Многие из своих вещей она отдает родственникам. При этом актриса отметила, что одно время хотела заняться благотворительностью и отдавать вещи нуждающимся. Однако она узнала, что вещи, которые хотя бы один раз ношены, отдавать уже нельзя.

«У меня юбилей. Мне исполнилось 35 лет. Все деньги вместо свадьбы спущу на банкет. Не отмечала уже праздник давно. И, кстати, скажу, что подарки не цель для полноценной женщины», — заметила Екатерина Варнава.