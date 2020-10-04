Мама на стиле: Брухунова отправилась на прогулку с коляской в ярком пончо и шляпе

Полгода назад Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали молодыми родителями. У звездной пары появился на свет сын, которого назвали в честь отца сатирика — Ваганом. Как переводится это имя с армянского языка, ранее звездная мама сама рассказала в микроблоге.

Пока за окном стоит теплая осень, жена Петросяна с крошкой Ваганом отправилась в парк. Малыша она нарядила в комбинезончик и вязаную шапочку, а сама облачилась в стильное яркое пончо с геометрическим принтом, широкие джинсы клеш и шляпку. В качестве обуви она выбрала классические туфли от Gucci. Многие поклонницы девушки отметили, как со вкусом Татьяна Брухунова подобрала аутфит.

«Какая вы красивая, цветете с каждым годом!», «Шикарное фото», «Какая стильная мамочка», «Красивая мама», «Стильная мама — это так прекрасно», «Вы просто восхитительны», «Не часто встретишь такую стильную маму», «Танюша, вы необыкновенно стильная мама», «Модная мамочка, как приятно смотреть», — усыпали комплиментами Брухунову в комментариях.

Татьяна Брухунова обожает модно одеваться. Девушка регулярно балует себя шопингом, предпочитая брендовые вещи. При этом жена Петросяна подчеркивает, что свой стиль выработала сама и лично подбирает аутфиты для мероприятий, без помощи специалистов.