12-летняя дочка Алсу по совету Хромченко обзавелась актуальным мятным костюмом

Этот оттенок – один из самых модных в текущем сезоне.

Иногда один цвет одежды может сотворить чудо – превратить будничный наряд в необычный, чарующий. Таким эффектом обладает мятный оттенок, и он очень актуален в этом сезоне. Об этом на «Модном приговоре» рассказывала Эвелина Хромченко.

Похоже, что дочь Алсу Микелла Абрамова последовала совету ведущей, пополнив свой гардероб домашним комплектом именно этого популярного тона.

«Крутой костюм!» — похвасталась девочка.

«Талантливая и красивая девочка, пусть у тебя все получается», «На маму здесь похожа, да и вообще красавица», «Какая же ты красавица!», «Микелла, как тебе идет этот цвет! Голубой Тиффани или еще его называют мятным», — восхитилась образом девочки ее фолловеры.

Отметим, что недавно 12-летняя Микелла стала телеведущей. Она появляется на телеканале «Карусель» в эфире шоу «С добрым утром, малыши!»