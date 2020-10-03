«Актуально сегодня»: Бородина появилась на съемках в костюме из 90-х

Ксения Бородина является ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ с момента его появления на экранах. Кроме того, девушка появляется в студии мейковер-программы «Перезагрузка», где помогает девушкам найти свой стиль. И на съемки очередного выпуска теледива предпочла строгий look.

В студии Бородина появилась в сером костюме, состоящем из удлиненного жакета и мини-юбки. В качестве обуви модница выбрала стильные белые туфли, которые, по наблюдению стилиста Анастасии Пахолковой, являются главным акцентом образа.

«На телеведущей удлиненный жакет, мини-юбка и белая футболка. Именно такое сочетание, модное в 90-х, актуально сегодня. Серо-голубой оттенок красиво подчеркивает контрастную внешность телеведущей, а легкое глянцевое сияние добавляет лоска образу. Отдельная тема — туфли. Одними из первых представили данную модель Bottega Veneta и, возможно, это они и есть. «Туфли Минни Маус», как я их называю, — явный акцент в этом аутфите, поскольку их характерность не дает взгляду куда-либо переключиться», — отмечает стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.