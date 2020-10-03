Яркий акцент: Ксения Бородина выбрала брюки галифе и жакет на шнуровке для съемок

Ксения Бородина каждый сезон обновляет гардероб. Недавно телеведущая провела время за шопингом, купив наряды не только себе, но и дочерям Теоне и Марусе. Примечательно, что ее наследницы с ранних лет носят вещи известных модных Домов. Саму девушка многие поклонники называют иконой стиля. Она сама подбирает себе наряды, а порой именно в них стилисты разных программ позволяют ей выходить на съемочную площадку.

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В последние недели Ксения носит кожаный жакет, а также плюшевое пальто. На съемках она в свою очередь не боится представать в кожаных шортах и коротких платьях. А накануне телеведущая решила похвастаться очередным луком. Девушка позировала на съемках в модных брюках галифе, а также необычном жакете на шнуровке цвета фуксия. Бородина дополнила образ остроносыми туфлями. Волосы она выпрямила, а также сделала макияж с акцентом на губы.

«Такой образ», — похвасталась звезда, позируя у зеркала.

Поклонники восхитились красотой знаменитости. Многие отметили, что ей очень идет такой стиль. Другие посчитали, что носить подобный жакет неудобно, так как снять его довольно сложно. Однако Ксения получила сотни комплиментов. Напомним, что недавно девушка примерила алое платье в пол со шлейфом на фотосессии. Ее лук понравился даже модному эксперту Лине Дембиковой, которая отметила, что наряд подчеркнул все достоинства фигуры Бородиной.