Кейт Миддлтон появилась на публике в платье из денима с расклешенной юбкой

На днях в гости к герцогам Кембриджским заглянул телеведущий и ученый-натуралист Дэвид Аттенборо. Визиту гостя особенно были рады дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Кстати, во время визита Дэвид подарил наследнику престола акулий зуб, который когда-то, еще в 60-х годах прошлого века, нашел на Мальте. А когда об этом узнала общественность, то едва не разгорелся мировой скандал. Министерство культуры Мальты даже письмо хотело направить в Лондон с просьбой вернуть ископаемое. Но все благополучно решилось, зуб остался в коллекции игрушек Джорджа.

Для этой встречи, которая прошла во дворе особняка герцогов Кембриджских, Кейт выбрала приталенное платье из переработанного денима. Наряд с расклешенной юбкой можно найти в новой коллекции Габриэлы Хирст. Как сообщает Insider, цена платья составляет 1590 долларов (почти 125 тысяч рублей). Чуть меньше стоили темно-синие туфли герцогини. Обувь от Emmy London можно купить за 465 долларов (почти 36,5 тысячи рублей).

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В последнее время Кейт все чаще отдает предпочтение тканям из переработанных материалов. Так, недавно она появилась в обществе в подобных вещах. Для прогулки по одному из парков Лондона она выбрала розовые классические укороченные брюки и белый топ.