Бюджетный вариант: Кейт Миддлтон вышла на прогулку в брюках из переработанных материалов

Кейт Миддлтон и принц Уильям принимают активное участие в обсуждении вопросов, связанных с последствиями карантина. Для этого они навещают представителей малого бизнеса не только в Лондоне, но и за его пределами. На этот раз Кейт решила провести встречу с молодыми мамами, чтобы узнать их проблемы. А вот своих детей в парк не взяла. Как сообщает The Sun, одной из участниц встречи герцогиня рассказала, что ее младший сын Луи слишком активный.

Для выхода в парк Баттерси она выбрала весьма бюджетный наряд. Герцогиня надела белую футболку и дымчато-розовые укороченные брюки из переработанной ткани. Их стоимость составляет всего 29 фунтов стерлингов (порядка 2 900 рублей). Образ дополнила белыми кедами.

На днях Кейт и Уильям посетили одну из популярных лондонских пекарен, где самостоятельно испекли несладкие бублики. Для этого визита будущая королева выбрала украшения со смыслом. Поклонники королевской семьи решили, что таким образом Миддлтон подала тайный знак Меган Маркл. Последняя увлекается значениями камней и, наверняка, поняла посыл герцогини Кембриджской.