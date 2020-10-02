«Дает жару»: Наталья Рудова раззадорила поклонников розовым бикини

Исполнительница главной роли в сериале «Условия контракта» привыкла удивлять своих подписчиков дерзкими образами и интригующими постами. Наталья Рудова выросла в солнечном Актау. Несмотря на свою звездность, артистка то и дело демонстрирует стройное тело в мини-бикини. Недавно Рудова разместила очередное «купальное» фото в своем микроблоге.

«Всем крутой пятницы. Полнолуние дает жару», — подписала пикантный кадр актриса.

Знаменитость сфотографировалась в бассейне в сексуальной позе. Рудова в ярко розовом купальнике изящно прогнулась, продемонстрировав сочные формы.

Поклонники актрисы сериала «Татьянин день» остались в восторге от пожелания и образа Рудовой:

«Какая поза!», «Один прогиб — и ты погиб» , «Пятница-развратница» , «Эта дама вообще с этой планеты?!» , «Ух, жара — это ты», «Желанная дамочка».

Напомним, что Наталья Рудова любит отдыхать по выходным в столичных барах и клубах. Вместе с экс-подругой шоумена Тимати Анастасией Решетовой они танцуют под современную музыку, а с концертным директором дуэта HammAli Navai Юльяной Поченко Рудова тестируют лучшие коктейли дорогих ресторанов Москвы.