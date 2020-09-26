«Смотри мне в глаза!»: Наталья Рудова показала сочные формы

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» поделилась чувственным снимком в Stories личного профиля. Одна из самых сексуальных женщин России по версии журнала «Maxim» сфотографировалась по пути на вечеринку с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Наталья Рудова выбрала для похода в клуб легкое шифоновое платье длины мини. Девушка не стала надевать массивные украшения, а подчеркнула все прелести глубоким декольте. Поверх платья Рудова накинула черный пиджак-оверсайз. А завершила образ знаменитость элегантной сумочкой на серебряной цепочке.

Напомним, что артистка не в первый раз выходит в свет с моделью Анастасией Решетовой. Девушки считаю друг друга хорошими подругами и часто проводят свободное время вместе. Во время беременности Решетовой, Рудова приезжала в гости к Анастасии и всячески поддерживала ее.

Сама Рудова не спешит с рождением первенца. Фанаты уже отчаялись увидеть актрису в положении. Наталья неоднократно интриговала поклонников фотографиями с «животиком». Но, как выяснялось позже, так Рудова шутила.