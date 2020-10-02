«Дорого и стильно»: Юлия Барановская подчеркнула прелести фигуры жакетом

Юлия Барановская — частый гость на светских тусовках. На этот раз она не смогла пропустить открытие брендового бутика алкогольных напитков. На мероприятии телеведущая появилась в деловом брючном костюме василькового цвета. Как отметила эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова, правильно подобранный костюм любой образ сделает пикантным. У Барановской это получилось.

«Выглядит великолепно. Прямого покроя жакет, полуоблегающий силуэт, подчеркивает достоинства фигуры. Женственно и элегантно. Плюс лаконичная прическа и легкие кудри. Все это смотрится дорого и стильно. И в то же время за счет цвета этот костюм смотрится свежо, оригинально и модно», — рассказала Трофимова.

По словам стилиста, любой женщине при выборе костюма главное — понять, какой фасон и лекала подходят фигуре. Далее можно выбирать разные цветовые решения и всегда выглядеть на все сто.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы — свыше 10 лет.