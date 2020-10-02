Белоснежная королева: Мороз поддержала тренд на белое и облачилась в total white look

Звезда сериала «Содержанки» облачилась в тонкое платье с разрезом, жакет мужского кроя и кеды. Компанию на фото ей составил автомобиль в тон наряду.

Актриса Дарья Мороз активно ведет свой аккаунт в Instagram. Звезда публикует не только семейные снимки с отцом и дочерью от Богомолова, но и кадры со съемок и свои наряды. На этот раз эффектная блондинка показала образ, выдержанный в соответствии с последними модными трендами, — тотальный белоснежный аутфит.

Мороз облачилась в легкое платье с большим разрезом, позволившим ей похвастаться стройными ногами. Поверх него актриса надела жакет стильного мужского кроя, а завершили образ белые кеды. Компанию на снимках, которые разместила Мороз, ей составил автомобиль в тон наряду.

«Не смогла определиться с фоткой 1 или 2, так что выбирайте сами, какая больше нравится», — подписала кадры блондинка.

Поклонники принялись обсуждать, какое из двух фото — самое классное. Но разошлись во мнения. «Да обе клевые!!! Первая — хулиганская, вторая — кайфово-созерцательная (загляни в себя любимую)», — резюмировал кто-то.

Кстати, историк моды Александр Васильев отметил, что белый цвет неожиданно вошел в тренды в этом сезоне. И объяснил, почему так получилось.