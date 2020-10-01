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«На мне нет почти ничего»: Наталья Рудова позировала в коротком топе

37-летняя актриса сфотографировалась в лифе и куртке оверсайз.

«На мне нет почти ничего»: Наталья Рудова позировала в коротком топе
Наталья Рудова на берегу Черного моря. Фото: Instagram.com/rudovanata

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» порадовала поклонников очередным «горячим» луком. Свежий снимок актриса разместила на личной странице в сети.

Наталья Рудова надела бежевый кроп-топ под свободную куртку из балони, а также дополнила образ джинсами прямого кроя.

«Девочка-кипяток, одета, как нищеброд. Детка на стиле, но на мне нет почти ничего», — рассказала о себе артистка.

Отметим, что в последнее время знаменитости все чаще выбирают оверсайзный крой вещей. Наталья Рудова не стала исключением. О своей трендовой куртке девушка написала:

«Куртка в виде «его» рубашки».

Обычно фанаты актрисы сериала «Универ» остаются в восторге от дерзких образов Натальи. Однако в этот раз комментарии под снимком в новой куртке были неоднозначными:

«А что твоего размера не было?», «Ну в такой куртке только на стройку ходить — камни возить… Нет слов…», «Очень хочется видеть Наталью ту, что в фильмах была: породистую, стильную, тонкую, а не пацанку со двора, простите», «В таком прикиде тебе лет 17».

Актриса Наталья Рудова
Наталья Рудова часто демонстрирует спортивную фигуру в социальных сетях. Фото: Instagram.com/rudovanata

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