«На мне нет почти ничего»: Наталья Рудова позировала в коротком топе

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» порадовала поклонников очередным «горячим» луком. Свежий снимок актриса разместила на личной странице в сети.
Наталья Рудова надела бежевый кроп-топ под свободную куртку из балони, а также дополнила образ джинсами прямого кроя.
«Девочка-кипяток, одета, как нищеброд. Детка на стиле, но на мне нет почти ничего», — рассказала о себе артистка.
Отметим, что в последнее время знаменитости все чаще выбирают оверсайзный крой вещей. Наталья Рудова не стала исключением. О своей трендовой куртке девушка написала:
«Куртка в виде «его» рубашки».
Обычно фанаты актрисы сериала «Универ» остаются в восторге от дерзких образов Натальи. Однако в этот раз комментарии под снимком в новой куртке были неоднозначными:
«А что твоего размера не было?», «Ну в такой куртке только на стройку ходить — камни возить… Нет слов…», «Очень хочется видеть Наталью ту, что в фильмах была: породистую, стильную, тонкую, а не пацанку со двора, простите», «В таком прикиде тебе лет 17».