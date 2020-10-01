«На мне нет почти ничего»: Наталья Рудова позировала в коротком топе

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» порадовала поклонников очередным «горячим» луком. Свежий снимок актриса разместила на личной странице в сети.

Наталья Рудова надела бежевый кроп-топ под свободную куртку из балони, а также дополнила образ джинсами прямого кроя.

«Девочка-кипяток, одета, как нищеброд. Детка на стиле, но на мне нет почти ничего», — рассказала о себе артистка.

Отметим, что в последнее время знаменитости все чаще выбирают оверсайзный крой вещей. Наталья Рудова не стала исключением. О своей трендовой куртке девушка написала:

«Куртка в виде «его» рубашки».

Обычно фанаты актрисы сериала «Универ» остаются в восторге от дерзких образов Натальи. Однако в этот раз комментарии под снимком в новой куртке были неоднозначными: