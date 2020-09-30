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Чарующий контраст: Бородина примерила жакет в клетку под названием «зуб собаки» с кожаными шортами

Образ построен на принципе борьбы и единства противоположностей.

Чарующий контраст: Бородина примерила жакет в клетку под названием «зуб собаки» с кожаными шортами
Ксения Бородина. Фото: Global look press

Ксения Бородина запечатлелась в студии ТНТ со своей 11-летней дочерью Марусей. Судя по всему, наследница приходила к маме на работу.

Ведущая «Дома-2» посетовала, что теперь многие дети будут очень плотно общаться со своими родителями, поскольку их отправили на удаленное обучение. Но при этом похвасталась, что ее дочь по-прежнему учится в нормальном режиме в школе.

На обнародованном в микроблоге фото Ксения предстала в образе, основанном на единстве и борьбе противоположностей. Звезда сочетала классическую клетку «зуб собаки» или, как ее еще называют «гусиная лапка» с кожаными шортами, заправив в них футболку с принтом.

Отметим, что комбинировать традиционные клетчатые вещи с рокерскими ранее советовала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора». Стилист также отмечала, что эта клетка сейчас актуальна.

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