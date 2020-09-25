«Поскромнее надо быть»: постройневшая Каменских засветила грудь в белоснежном купальнике

Настя Каменских всегда обладала нестандартной фигурой. Кудрявая украинская певица полюбилась зрителям, когда стала выступать с Потапом. Они были дуэтом и пели о том, что «не пара», но в 2019 году все же поженились после многих лет слухов о романе. Теперь девушка строит сольную карьеру, но муж поддерживает ее в качестве продюсера. Более того, он не запрещает артистке, как и прежде, публиковать пикантные кадры в полуобнаженном виде.

Недавно Каменских отдохнула в Турции. Теперь она вновь проводит время на море в компании возлюбленного. Они решили устроить романтическую прогулку на корабле. Трогательными кадрами певица поделилась в соцсети. Если Потап был в голубой рубашке, то его избранница не упустила возможности блеснуть в купальнике. Настя позировала без макияжа и с распущенными волосами в белоснежном бикини-бандо. Наряд подчеркнул нежный загар и позволил обнажить часть груди.

Свой пост певица посвятила мужу, которому решила признаться в чувствах.

«Я благодарна тебе за каждый поцелуй, за каждое сладкое объятие и влюбленный взгляд! Спасибо, что ценишь, понимаешь и всегда рядом. Какое счастье, быть частью друг друга и иметь возможность создавать вместе!» — написала звезда.

А вот поклонники принялись обсуждать постройневшую фигуру артистки. 33-летняя Каменских впечатлила фанатов безупречными формами. «Вы нереально гениальны! И очень красивая пара!», «А с Потапом почему отдыхает снова не одетая?», «Поскромнее надо быть», «Грудь расплылась, а так худышка», — прокомментировали пост подписчики.