Саша Савельева подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой

Певица отдала предпочтение лаконичному стилю, выбрав наряд на каждый день.

Саша Савельева лишь года назад стала мамой. Свою беременность певица скрывала. Ей долго не удавалось завести ребенка с мужем Кириллом Сафоновым. Но теперь они воспитывают сына Леона. Мальчика пара прячет от посторонних глаз. Иногда артистка все же публикует кадры с прогулок, на которых позирует с коляской. Так минувшие выходные артистка провела в парке, где вместе с наследником наслаждалась теплой погодой.

К слову, Савельева быстро вернулась в форму. Она любит выглядеть женственно и элегантно. Если на сцене жена Сафонова блистает в вечерних платьях, то в обычной жизни любит стиль кэжуал.

Певица решила похвастаться своим повседневным образом. Профессиональный стилист сделал ей укладку и макияж. Саша стала красоваться прямо на улице в белой майке с тонкими лямками и лаконичных джинсах с высокой посадкой, которые подчеркнули ее талию.

Поклонники тоже восхитились красотой молодой мамы. Многие отметили, что она заслуживает сотен комплиментов.

«Вы очень красивая и обаятельная девушка», «Джинсы сидят идеально», «Ну что за фигурка», «Идеально все», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно в джинсах с высокой талией также отметилась певица Алсу.