Яркая осень: Юлия Савичева в красной кожаной куртке появилась на съемках утреннего шоу

Юлия Савичева приняла участие в съемках утренней программы на Первом канале. Выбирая наряд, выпускница «Фабрики звезд» остановилась свой выбор на удобстве и практичности, а фанатам в Instagram посоветовала не упускать возможности прогуляться и насладиться отличной московской погодой. Тем более, что сейчас в столице наступило долгожданное бабе лето перед заметным похолоданием.

Для визита в студию телепередачи певица надела красную кожаную куртку, прямые джинсы и белую майку. В тон аутфиту знаменитость подобрала и спортивную обувь. А на длинных волосах сделала легкие локоны.

«Потрясающий у тебя наряд», «Просто и со вкусом», «Очень-очень модно!!», «Выглядите превосходно», — оценили подписчики образе поп-дивы

Недавно Савичева работала над съемками нового клипа на песню «Больше не терять», эту композицию она выпустила еще в начале года. В основу сюжета видеоролика легла ее личная история любви.