«Не хватило фантазии»: Асмус вышла на красную дорожку «Кинотавра» в синем платье-футляре

В Сочи 18 сентября завершился кинофестиваль «Кинотавр» с участием многих звезда. И хотя из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло без зрителей и с соблюдением мер безопасности, красную ковровую дорожку и наряды для нее никто не отменял.

Кристина Асмус присоединилась к коллегам на кинопремии под занавес. Она представляла фильм «Китобой», в котором исполнила роль веб-модели. Она чуть не опоздала на конкурсный показ картины, но на закрытие престижного мероприятия успела вовремя.

Звезда появилась на красной дорожке в синем платье в пол с атласным блеском. Но восторгов у стилиста Ксении Князевой наряд актрисы не вызвал. Наоборот, эксперт раскритиковала выбор аутфита, и объяснила, почему:

«Впечатление, что Кристина надела первое попавшееся платье. Видимо, Асмус не хотела выделяться на красной дорожке, у нее не было цели произвести впечатление на поклонников, поэтому она выбрала очень простое базовое платье-футляр из шелкового атласа. У Кристины идеальная фигура, она может себе позволить надеть платье из такой ткани. Мне в этом платье не хватило фантазии, не хватило красивых акцентов», — экспертно пояснила Князева сайту «Комсомольская правда».

Днем ранее Асмус заметили на «Кинотавре» в эффектном черном костюме, состоящем из бархатного жакета и атласных брюк. Знаменитость даже хвасталась, что этот наряд произвел фурор на фестивале.