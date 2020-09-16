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«Символ служения добру»: Водянова в красном платье из пайеток отметилась на благотворительном вечере

Супермодель организовала очередной раут фонда «Обнаженные сердца».

«Символ служения добру»: Водянова в красном платье из пайеток отметилась на благотворительном вечере
Наталья Водянова. Фото: globallookpress.com

Топ-модель мирового уровня Наталья Водянова к своим 38 годам достигла не только карьерных, семейных – у звезды 5 детей, — высот, но и серьезных успехов в благотворительности. Фонд «Обнаженные сердца», основанный красавицей в 2004 году, разрабатывает множество программ поддержки российских семей с детьми с особенностями развития, имеющими те или иные сложности в социализации.

Накануне Водянова провела второе с момента отмены ограничений мероприятие, посвященное деятельности фонда, на которое вновь пригласила друзей, меценатов и неравнодушных. Для вечера супермодель по традиции облачилась в красное платье. На этот раз, правда, она отдала предпочтение вечернему наряду в пол, вышитому пайетками.

«Красное платье — для меня это символ служения добру», — подчеркнула звезда.

Мероприятие состоялось в Женеве, и прошло при большом количестве людей. Водянова поблагодарила всех неравнодушных у себя в Instagram.

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