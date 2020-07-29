«Я очень не люблю слово «нет»: Водянова рассказала, как воспитывает своих пятерых детей

У 38-летней Натальи Водяновой пятеро детей. Своего первенца модель с русскими корнями родила, когда ей самой было всего двадцать лет. Сейчас Лукасу уже 18. Он, как и его звездная мама, пробует себя в модельном бизнесе. Юноша уже появлялся на подиуме, представляя коллекцию мужской одежды одного известного бренда. Помимо старшего сына от экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана, манекенщика родила еще двоих детей: Неву, ей четырнадцать лет, и Виктора, ему двенадцать.

Примечательно, что на появлении троих наследников Водянова не остановилась. В новых отношениях с французским предпринимателем Антуаном Арно модель дважды уходила в декрет. Пара воспитывает шестилетнего Максима и четырехлетнего Романа. Говоря о своих детях, знаменитость не стала скрывать, что, будучи медийной персоной, она довольно часто бывает в разъездах. При этом Наталья старается придерживаться определенных правил. Во-первых, на выходных она отказывается от любых предложений, светских раутов и мероприятий — это время Водянова проводит с семьей.

Во-вторых, всем занятым мамочкам возлюбленная Антуана Арно советует приучать малышей к постоянству. Так, модель подметила, что если она бывает в командировках регулярно, то обязательно составляет импровизированный график. Предлагая своим младшим детям отрывать листочки от календаря день за днем. Таким образом, дети начинают понимать, что это рабочий день и мамы нет дома, потому что она занята. А это выходные — и вся семья в сборе.

«Когда ты выстраиваешь ребенку определенные рамки и сам их соблюдаешь, проблем не возникнет», — приводит instyle.ru слова Наталья Водяновой.

Ко всему прочему, невеста Антуана Арно призналась, что она всегда и во всем старается прислушиваться к своим наследникам. Главное для модели — это выстроить с детьми отношения «взаимодоговоренности», объяснить, что у каждого действия есть свои последствия.