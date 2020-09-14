«В которых я была – смели»: Бородина вновь выбрала лакированные лоферы на массивной подошве

Ксения Бородина — большая модница. На брендовую одежду и аксессуары она не жалеет средств. Благо, ее заработная плата в «Доме-2» позволяет не экономить. Тем не менее звезда признает: чтобы выглядеть модно, совершенно не обязательно тратить миллионы и отовариваться в дорогих бутиках.

«Брендовая одежда кусает своими ценами, к счастью, сейчас масс-маркеты всегда сделают что-то похожее и дешевле. Это раньше наши мамы только по выкройке в журналах могли позволить себе что-то похожее, а купить так вообще было нереально. Сейчас все намного проще», — написала в личном блоге ведущая.

Ксения считает, что, выбирая одежду, нужно предпочитать удобные модели из натуральных тканей, которые будут носиться как можно дольше. И пусть их будет немного, но зато они будут качественными. Звезда отметила, что ее вкусу часто доверяют телезрители, стараясь ей подражать. Например, в первый день осени Бородина отвела своих детей в школу в стильной обуви на массивной подошве, которая привлекла огромное внимание публики.

«Лоферы, в которых я была 1 сентября, смели», — улыбнулась телеведущая.

Судя по всему, маскулинная модель обуви сильно приглянулась бывшей партнерше Собчак по съемочной площадке. В личном блоге она вновь предстала в похожих туфлях, но уже со шнуровкой. В комплект к ним Ксения подобрала брюки-джоггеры и полосатую водолазку.