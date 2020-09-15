Валерия в латексном наряде вышла на сцену «Казань-арены»

Певица выбрала один из ярких и смелых трендов этой осени.

С наступлением осени многие модницы пересматривают свой гардероб на актуальность. И важно не только достать сезонную одежду, но и выбрать то, что остается модным, а также разбавить трендами-2020. Которые, к слову, были известны еще в начале года. Один из самых острых — это мода на латекс, пишет Vogue.

Певица Валерия на недавнем выступлении поддержала тренд на латекс, выйдя на сцену в глянцевом total look. На ней красовись красный латексный плащ, мини-юбка и черные ботфорты. В качестве головного убора артистка предпочла кожаную кепку.

Этот дерзкий и смелый наряд не сравнится с предыдущим аутфитом звезды, в котором она появилась на публике в Сочи. Певица выбрала стиль Мэри Поппинс, облачившись в черное платье длины миди с широким белым воротничком.