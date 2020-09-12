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В стиле Мэри Поппинс: Валерия вышла на сцену в черном платье с белым воротничком

Длинный наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.

В стиле Мэри Поппинс: Валерия вышла на сцену в черном платье с белым воротничком
Валерия. Фото: globallookpress.com

С началом осени культурная жизнь оживилась. Истосковавшиеся по мероприятиям, светским раутам и выступлениям, звезды с огромным желанием возвращаются к работе. Певица Валерия поспешила на музыкальный фестиваль в Сочи. Там она вышла на сцену детского образовательного центра «Сириус», чтобы выступить перед ребятами с акустической аранжировкой.

Для концерта Валерия выбрала довольно консервативный образ. Она облачилась в черное платье в пол, с белым большим воротничком а-ля Мэри Поппинс.

«Первый раз в первый класс практически. За полгода уже просто подрастеряли ощущения. Очень волнуемся», — призналась артистка.

Кстати, Валерия в конце лета официально стала свекровью. Ее младший сын от Александра Шульгина Арсений сыграл свадьбу с девушкой по имени Лиана. На торжестве присутствовал весь цвет российского шоу-бизнеса.

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