В стиле Мэри Поппинс: Валерия вышла на сцену в черном платье с белым воротничком

С началом осени культурная жизнь оживилась. Истосковавшиеся по мероприятиям, светским раутам и выступлениям, звезды с огромным желанием возвращаются к работе. Певица Валерия поспешила на музыкальный фестиваль в Сочи. Там она вышла на сцену детского образовательного центра «Сириус», чтобы выступить перед ребятами с акустической аранжировкой.

Для концерта Валерия выбрала довольно консервативный образ. Она облачилась в черное платье в пол, с белым большим воротничком а-ля Мэри Поппинс.

«Первый раз в первый класс практически. За полгода уже просто подрастеряли ощущения. Очень волнуемся», — призналась артистка.

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Кстати, Валерия в конце лета официально стала свекровью. Ее младший сын от Александра Шульгина Арсений сыграл свадьбу с девушкой по имени Лиана. На торжестве присутствовал весь цвет российского шоу-бизнеса.