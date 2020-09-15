Юдашкина блистала на показе моделей мужа в А-силуэтном платье миди с рукавами «три четверти»

14 сентября в санкт-петербургском особняке Трубецких-Нарышкиных прошел показ моделей российского кутюрье Валентина Юдашкина.

Жена модельера Марина Юдашкина предстала на знаковом для фэшн-индустрии событии в черном платье А-силуэтного кроя с акцентом на талии. Расходящийся вниз подол подчеркивал женственность линий ее фигуры, а рукава «три четверти» делали образ еще более утонченным.

На обнародованных ею в Сети кадрах видно, что на показе яблоку негде было упасть. Люди, соскучившиеся по светским тусовкам и событиям в мире моды, поспешили принять участие и в этом мероприятии.

Отметим, что Марина, как и Эвелина Хромченко, испытывает слабость к черному цвету. Ведущая «Модного приговора» на Первом канале убеждена, что это совсем не скучный тон. Темная одежда может быть очень интересной за счет хорошего кроя и игры фактур тканей.