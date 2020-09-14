Образ на десять миллионов: Чиповская блеснула дерзким декольте и бриллиантами

Анна Чиповская в платье со смелым декольте представила новую картину на «Кинотавре». Фильм Ксении Зуевой называется «Вмешательство». 33-летняя актриса сыграла в нем главную роль – смертельно-больной пациентки, которая влюблена в своего врача. Конец драмы печальный – доктор оказался тем еще подлецом, а главная героиня все-таки не справилась с испытаниями.

На премьеру фильма Чиповская пришла в платье цвета шампань с откровенным декольте, которое подчеркнуло пышную грудь, и высоким разрезом на бедре. Наряд дополнила украшениями – серьгами и браслетом. Оба аксессуара выполнены из белого золота с изумрудами и бриллиантами. Специалисты оценили образ артистки как минимум в десять миллионов рублей, с учетом самого платья и всех драгоценностей, пишет «Комсомольская правда».

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Российский кинофестиваль начался в Сочи 11 сентября и продлится до 18-го. Ранее дорогими украшениями на красной дорожке поразила Оксана Фандера. Актриса появилась на публике в бриллиантах, стоимость которых составляет порядка 8 миллионов рублей.