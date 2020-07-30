Анна Чиповская сыграла Марину Цветаеву в аудиоспектакле для прогулки по Воробьевым горам

Мобильный художественный театр подготовил аудиоспектакль «Рас-стаемся» по произведениям Марины Цветаевой. Он станет доступен в мобильном приложении театра 31 июля.

Суть проекта в том, что пользователь должен прийти в определенное место в городе, включить запись постановки в наушниках и ощутить связь сюжета, эмоций героев и своего местоположения.

Новая история, подготовленная режиссером Евгенией Беркович, рассказывает о встрече и расставании Марины Цветаевой и Константина Родзевича. Это был роман-вспышка, благодаря которому поэтесса написала свои знаменитые «Поэму горы» и «Поэму конца». Женскую роль озвучила актриса Анна Чиповская, мужскую — Вадик Королев из группы OQJAV. Он же отвечал за музыку постановки.

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Накануне премьеры Чиповская анонсировала спектакль в Instagram, отметив, что его нужно слушать на Воробьевых горах в Москве, потому что ландшафт — главное действующее лицо. Лучше всего, если за час аудиопостановки слушатель прогуляется по тихому парку, поднимется на гору и завершит свой путь на знаменитой смотровой площадке.