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Стиль монохром: Хаматова блистала на красной дорожке в кружевном топе бельевого стиля

Поверх него актриса надела на «Кинотавре» строгий брючный костюм.

Стиль монохром: Хаматова блистала на красной дорожке в кружевном топе бельевого стиля
Чулпан Хаматова. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Чулпан Хаматова предстала на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи в стильном монохроме. Актриса выбрала тотальный черный лук, примерив строгий брючный костюм с жакетом по типу смокинга.

Под ним оказался топ того же оттенка, выполненный из кружева в бельевом стиле. Образ артистки был настолько продуманным, что даже лак на ее ногтях оказался черным.

Чулпан Хаматова. Фото
Чулпан Хаматова. Фото: Владимир Веленгурин/ КП.

Хаматова не случайно появилась на мероприятии, здесь она попытается получить приз за главную роль в фильме Оксаны Карас «Доктор Лиза». Актриса сыграла легендарного врача и филантропа Елизавету Глинку, погибшую 4 года назад в авиакатастрофе. Как сообщает КП, в картине воссоздан голос покойной с помощью новых технологий.

Ранее мы писали о блистательном выходе Оксаны Фандеры на красную дорожку фестиваля в бриллиантах за 8 миллионов рублей.

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