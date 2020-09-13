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Дорого-богато: 52-летняя Фандера предстала на «Кинотавре» в золоте и бриллиантах за 8 миллионов

Украшения из белого золота эффектно дополнили силуэтное платье звезды с открытыми плечами.

Дорого-богато: 52-летняя Фандера предстала на «Кинотавре» в золоте и бриллиантах за 8 миллионов
Оксана Фандера. Фото Global look press

Оксана Фандера стала одной из главных звезд сочинского кинофестиваля «Кинотавр». В свои 52 года актриса выглядит замечательно – стройная, грациозная и стильная.

На красную дорожку мероприятия она взошла в силуэтном платье, открывающим изящные плечи знаменитости и подчеркивающим ее тонкую талию. Длинную шею звезды украшал шарф-чокер в тон наряду. А в ушах и на запястьях блистали роскошные украшения из белого золота и бриллиантов.

Оксана Фандера. Фото
Оксана Фандера. Фото: Владимир Веленгурин/ КП.

Как пишет КП, серьги и браслет Фандеры стоят около 7 миллионов рублей, они выполнены из металла 750 пробы. Обратили внимание журналисты и на чокер Оксаны, который украшала брошь-цветок почти за миллион (952 тыс. рублей).

Отметим, что после своего фееричного выхода на открытии фестиваля, актриса в дальнейшем стала появляться на премьерах без макияжа, собирая волосы в милый, но скромный пучок.

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