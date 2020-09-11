«Так неожиданно»: Мария Миронова похвасталась стройным телом в бикини

Мария Миронова порадовала фанатов свежими фото в бикини: звезда опубликовала в своем микроблоге снимок из бассейна. Актриса, к слову, не так давно родила младшего сына, и по-прежнему остается в отличной форме.

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Знаменитость не стесняется делиться фото со своего отдыха, даже если на ней минимальное количество одежды: 47-летняя Миронова даст фору своим молоденьким коллегам. Стройная талия, длинные ноги и округлые формы — с каждым годом актриса становится все краше и краше, а ее телу могут позавидовать многие двадцатилетние девушки.

Звезда соблазнительно вытянулась в воде, сверкнув красивым бюстом и продемонстрировав плоский живот. Миронова лежит на спине, счастливо улыбаясь и пряча глаза за солнечными очками.

Открытое бикини показывает всю прелесть звездной фигуры. Глубокий голубой цвет купальника становится еще насыщенней в кристально-чистой воде бассейна.

Некоторых фанатов удивил неожиданно откровенный образ актрисы. Миронова нечасто балует подписчиков пикантными ракурсами.

«Так неожиданно видеть Вас в бикини!, Неужели это Вы ? Такая юная!, Красивая! И в бикини тоже…, В красивом купальнике, в красивом бассейне. Где тут можно оценку 10 поставить?!» — восклицают фанаты.



Напомним, что на этой неделе девушка поделилась с аудиторией местом, где она сейчас отдыхает. Для отпуска Миронова выбрала солнечную Грецию: в этой стране актриса довольно часто проводит время, и именно там родила своего младшего ребенка.