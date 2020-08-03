«Мама дома»: Мария Миронова обнародовала редкое фото с подросшим сыном на прогулке

Через два месяца второму сыну актрисы Марии Мироновой, Федору, исполнится один год. Мальчик родился 30 сентября 2019 года в Греции, здесь же звезда сочеталась браком с бизнесменом по имения Андрей в 2017 году. Звезда сообщила публике, что он способствует развитию медицинских технологий в мире. И это все, что известно о благоверном артистки.

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Мария старательно оберегает свою личную жизнь от глаз публики, нередко вызывая тем самым особый интерес к ней. Столь же рьяно Миронова скрывает и лицо своего младшего наследника. До сих пор она не показала его в Сети ни разу. Впрочем, так поступают многие звезды по каким-то своим соображениям. По достижении определенного возраста или после крестин своих отпрысков артисты рано или поздно показывают поклонникам. А пока Мария Миронова делится редкими кадрами с ребенком сзади или сбоку.

Вот и на этот раз она запечатлелась с Феденькой на прогулке, держа его спинкой к камере. Однако и по этому скупому фото можно заметить, как малыш подрос и окреп.

«Мама дома. Как расставаться с малышами? #отъездиспытание», — подписала она кадр.

Отметим, что звезда, хоть и сократила работу во время положенного декретного отпуска, но не свела ее на нет.