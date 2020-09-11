Стиль монохром: Евгения Медведева обновила гардероб спортивной классикой

Фигуристка сделала ставку на брючный костюм и кроссовки.

20-летняя Евгения Медведева, молодая российская фигуристка и призер Олимпиады в Южной Корее, появилась на прогулке в стильном образе. Спортсменка отдала предпочтение модному, но в то же время удобному аутфиту. На Медведевой — монохромный брючный костюм и темные кроссовки в тон.

Бутылочный костюм свободного кроя не скрывает стройность фигуры Медведевой, в то же время подчеркивая свободу образа.

Девушка оставила волосы распущенными, и не стала перегружать себя лишними аксессуарами — выбранная фигуристкой сумка также спокойного цвета. Несмотря на простоту, лук не выглядит скучно: Медведева сумела удачно совместить классический стиль со спортивным.

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Поклонники Евгении в комментариях выразили свой восторг от ее внешнего вида:

«Какая красота», «С обложки», «Костюм безумно красивый», «Хорошо сидит и цвет классный», «Худышка такая», «Самая красивая и стильная», — восхищаются фанаты.

Медведевой предстоит участие в предсезонных контрольных прокатах, которые стартуют 12 сентября в Москве. Подписчики фигуристки не забыли о грядущем событии:

«Женечка, желаю тебе удачи на открытых прокатах!», «Удачи завтра, броколька наша», — поддерживают в комментариях девушку.



Евгения Медведева — российская фигуристка, выступающая в категории одиночного катания. В 2018 году 17-летняя спортсменка принимала участие в зимних Олимпийский играх в Пхенчхане, где ей удалось завоевать серебряную медаль в командных соревнованиях.