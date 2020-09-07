Тутберидзе могла помешать Медведевой стать ведущей «Ледникового периода» вместе с Загитовой

Главный аналитик российского фигурного катания и ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина заявила, что тренер Этери Тутберидзе выступила резко против, чтобы шоу «Ледниковый период» вели вместе Алина Загитова и Евгения Медведева. Об этом мечтали организаторы проекта и зрители. Если бы не позиция тренера, то все могло случиться.

Как отметила Родина, когда о таком развитии событий узнала тренер Загитовой Этери Тутберидзе, то сильно возмутилась. Она выдвинула определенные условия организаторам, чтобы такого не случилось. Если бы ей не пошли навстречу, то Загитова вообще не стала ведущей. В итоге пришлось выбирать между двумя девушками и выбор был сделан в пользу олимпийской чемпионки.

«Это огромная ошибка Этери. Из-за личных амбиций она лишила страну удовольствия. На мой взгляд, Этери давно пора уже протянуть Жене руку, наладить отношения, делать совместные проекты. Очень жаль, что люди проживают жизнь, взрослеют, но так и не становятся мудрее».

Елена Родина

Напомним, что ранее Медведева тренировалась под началом Тутберидзе. Вскоре после игр в корейском Пхенчхане, где она стала второй, а Загитова выиграла золото, Медведева объявила об отъезде в Канаду. Сейчас ее тренирует иностранный специалист Брайан Орсер. При этом каких-то значимых побед под его началом фигуристка так и не одержала, сообщает «Комсомольская правда».