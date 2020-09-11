В стиле бэби-долл: 47-летняя Высоцкая в хлопковом сарафане с воротничком устроила дефиле в отеле

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский прилетели в Италию на кинофестиваль. 47-летняя телеведущая вместе с мужем поселилась в одной из гостиницы, остановившись в Венеции. Ранее на личной страничке в Instagram возлюбленная 83-летнего кинодеятеля делилась отчетными снимками, восхищаясь местными пейзажами и видами.

Ко всему прочему, актриса устроила импровизированное дефиле в коридоре отеля. Юлия прошествовала к лифту, продемонстрировав со всех сторон свой летний сарафан в стиле бэби-долл. Примечательно, что Высоцкая отдала предпочтение наряду длины мини.

Перед объективом камеры актриса предстала в белоснежном хлопковом сарафане с воротничком. Особое внимание Юлия уделила бронзовому загару. Сделав акцент на длине ног. Аутфит знаменитости дополнила вместительная сумка с ремешком. Свои белокурые локоны теледива оставила распущенными.

Высоцкая не скрывает, что ей нравится путешествовать с мужем. В одном из интервью телеведущая уточнила, что во время пересадок с самолета на самолет они могут и вовсе сдать свои билеты, если им понравится тот город, в котором они оказались по воле случая. Также супруги любят совершать романтические поездки. В такие моменты они могут побыть наедине друг с другом и отвлечься от суеты мегаполиса, гастрольного графика и постоянных съемок.

Сам Кончаловский считает, что его любимая женщина всегда должна быть в кадре. Об этом Андрей Сергеевич рассказал на программе «Вечерний Ургант». Когда Юлия приехала проведать его на киноэкспедиции, он придумал для нее небольшую роль без слов в новом фильме «Грех». Так, Высоцкая случайно сыграла в этой ленте, хотя изначально в сценарии этого прописано не было.