Каникулы с любимым: Высоцкая в мини-шортах прогулялась с 83-летним Кончаловским по пляжу

В Stories микроблога 47-летняя Юлия Высоцкая поделилась летним кадром. Перед объективом фотокамеры ведущая проекта «Едим дома» предстала вместе со своим мужем режиссером.

Примечательно, что на пляжную прогулку с 83-летним Андреем Кончаловским актриса отправилась в джинсовых мини-шортах, сделав акцент на длину ног и щиколотки.

Образ телеведущей дополнила хлопковая сорочка и шлепанцы. Андрей Сергеевич также позировал в шортах-бермудах, прикрыв голову шляпой.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Юлия Высоцкая вместе с мужем увлеклась скандинавской ходьбой. Супруги не прерывают своих тренировок даже на отдыхе и в путешествиях. Ко всему прочему, актриса предпочитает передвигаться по европейским городкам на велосипеде, совмещая полезное с приятным.

На пляжном фото видно, как Андрей Сергеевич обнял жену за плечи, а она его за талию. Телеведущая дала понять, что несмотря на все слухи и пересуды, у них в семье все хорошо.

Сам Кончаловский в студии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал о том, как его возлюбленная получила крохотную роль без слов в его новом фильме «Грех». По словам режиссера, когда Юля приехала проведать его во время киноэкспедиции, они вместе придумали для нее небольшой эпизод в ленте. Кончаловский заверил, что его любимая женщина всегда должна быть в кадре.