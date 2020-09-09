Образ без прикрас: Климова запечатлелась в отельном халатике на завтраке в Турции

Екатерина Климова не стала в этом году оригинальной, отправляясь в отпуск. Вслед за Пелагеей, Лерой Кудрявцевой, Натальей Подольской, Анной Нетребко, Настей Каменских и другими звездами она улетела в Турцию.

Звезда теленовеллы «Бедная Настя» предпочла пятизвездочный отель в Сиде с тремя ресторанами и собственным аквапарком. Город считается одним из излюбленных курортов немцев и славится историческими достопримечательностями античной эпохи.

По приезде на курорт, актриса поспешила запечатлеться на балконе гостиницы, облачившись в халатик. Климова в кадре изящно вытянула ноги, благодаря чему стал заметен золотой браслет на ее лодыжке. На лице Екатерины не оказалось ни грамма макияжа.