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Само счастье: Пелагея в силуэтном платье-«лапше» запечатлелась с дочкой в Турции

Маленькая Таисия рада отдохнуть на солнечном побережье рядом с мамой.

Само счастье: Пелагея в силуэтном платье-«лапше» запечатлелась с дочкой в Турции
Пелагея. Фото Global look press.

Певица Пелагея решила продлить лето и отправилась в бархатный сезон в Турцию с дочерью Таисией. Как проходит их отпуск, она показала в личном блоге.

Судя по обнародованным в Сети кадрам, родственницы счастливы, наслаждаясь солнцем, морем и обществом друг друга. Артистка выбрала отель в сосновом бору на побережье. И поспешила попробовать турецкий чай, который так любит местное население.

Пелагея. Фото
Пелагея. Фото https://www.instagram.com/pelageya_insta/

На одном из кадров она предстает с наследницей в силуэтном платье-«лапше» молочного цвета, подчеркивающим ее хрупкую фигуру.

«Полечка постройнела, похорошела», «Наша статуэточка», «Красавицы девочки», «Точеная фигурка», — заметили пользователи.

Малышку звезда облачила в оранжевое платье, подобрав к нему в цвет аксессуар – резинку, украшенную цветком. Тася на фото мило кокетничает и прижимается к маме.

Пелагея с дочкой. Фото
Пелагея с дочкой. Фото https://www.instagram.com/pelageya_insta/

Напомним, Пелагея после 3 лет брака в этом году рассталась с супругом Иваном Телегиным. Их дочери всего 3 года. Во время самоизоляции певица ограничила личное общение наследницы с ее отцом, решив, что это опасно для ее здоровья. Артистка предложила спортсмену в этот период встречаться с дочерью в онлайн-режиме.

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