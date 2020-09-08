«Давно так не уставала»: Кудрявцева в черном силуэтном платье с подплечниками появилась на ночных съемках

Новый телевизионный сезон стартовал, и многие программы и ток-шоу возвращаются в эфир с новыми героями и темами. Лера Кудрявцева на НТВ ведет две передачи — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». И одну из них пришлось снимать ночью — того требует плотный график звезд.

Кудрявцева поделилась фотографиями с ночных съемок. Она облачилась в черное силуэтное платье с подплечниками — трендовым элементом в гардеробе нынешнего сезона. И призналась:

«Давно я так не уставала. Какие-то дикие дни и гонка», — подписала фотографии теледива.

Несмотря на ночные съемки, выглядела звездная блондинка прекрасно, это отметили многие подписчики в комментариях.

«Смотрю на Вас и вашу Машеньку и просто отдыхаю в компании такой КРАСОТЫ!», «Выглядишь как будто только и отдыхаешь», «Лера шикарная», «Вот прям не могу не сказать, умница, красавица!!! Супер!», «Изумительная женщина», — постарались поднять настроение любимице поклонники.

Звезда переживает по поводу маминого здоровья: ее 77-летняя мама Александра Ивановна перенесла инсульт. И теперь Кудрявцева не находит себе места, переживая за мать. Она намерена перевезти женщину из крымской больницы в столицу, но пока врачи не советуют этого делать, хоть состояние и стабилизировалось.