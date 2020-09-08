«Врачи не разрешали»: Кудрявцева собирается перевезти маму из Крыма в Москву

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что в самое ближайшее время перевезет свою маму 78-летнюю Александру Ивановну, которую не так давно сразил инсульт, из Крыма, где она сейчас находится, в Москву. Женщина пока лежит в Крымской областной больнице имени Семашко.

«Прогнозов пока по-прежнему никаких. Будем перевозить маму в столицу уже на этой неделе, до этого врачи не разрешали, ждали стабильного состояния. Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо». Лера Кудрявцева

Как добавила Лера Кудрявцева, которая вернулась к работе на телевидении после пережитого с родительницей шока, пока за мамой приглядывает ее сестра. Кстати, звезда уже определилась с клиникой в Москве, где Александре Ивановне будут помогать вернуться к нормальной жизни опытные врачи, сообщает «СтарХит».

Отметим, что не так давно Кудрявцева в соцсетях рассказывала о болезни мамы. По ее словам, беды ничего не предвещало. Мать была жизнерадостной и веселой. Она уехала на отдых в Крым и просто светилась от счастья. В один из дней у женщины подскочило давление и неожиданно отнялась вся левая часть тела.