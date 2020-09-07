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«Элегантно и вкусно»: Валерия в карамельно-шоколадном тренче и позолоченных сапогах пришла в «Останкино»

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева не смогла найти изъяна в трендовом образе певицы.

«Элегантно и вкусно»: Валерия в карамельно-шоколадном тренче и позолоченных сапогах пришла в «Останкино»
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

На одной из фан-страничек певицы Валерии появился ее архивный снимок, который сама поп-дива ранее публиковала в личном профиле. Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина отправилась в телецентр «Останкино» в осеннем аутфите. Так, артистка примерила карамельно-шоколадный тренч, дополнив лук классическими брюками, джемпером и позолоченными остроносыми сапогами. К повседневному наряду в стиле Casual певица подобрала кожаный портфель. А белокурые локоны артистка оставила распущенными.

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в интервью сайту Teleprogramma.pro подметила, что образ Валерии получился элегантным и вкусным по цветовому сочетанию. Кроме того, эксперт в сфере моды уточнила, что поп-дива продумала свой аутфит вплоть до мелочей.

Певица Валерия
Валерия в коричневом тренче и золотых сапогах позировала у телецентра «Останкино». (Фото: Instagram.com/valeriya)

«Карамельно-шоколадное сочетание вкупе с золотом не выйдет из моды никогда. Эти тона прекрасно гармонируют. И у многих могут возникнуть ассоциации с конфетой. Такое расплавленное золото добавляет нашей героине шарма. Оттенки идеально подходят персональному стилю и цветотипу Валерии. Элегантно и вкусно. Браво!

Певице присущ такой наивный романтизм, природная детскость. А дети и конфеты — это полная гармония. Классика и минимализм придают образу изысканности. Обратите внимание на аксессуары. Серьги Валерии поддерживают по форме и цвету пуговицы тренча, а V-образный логотип на пряжке ремня повторяет форму острого носа сапог. Образ гармоничный, законченный, вкусный и элегантный и в полной гармонии с певицей», — экспертно резюмировала имиджмейкер-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева
Лариса Тимиряева (Фото: личный архив)

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