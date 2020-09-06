На первом плане силуэт: Валерия облачилась в леопардовую блузу и лимонные брюки клеш

На одной из фан-страничек певицы Валерии появился ее архивный кадр, этот же снимок ранее в личном микроблоге публиковала и сама поп-дива. Фото было сделано за кулисами в Лужниках. Перед объективом фотокамеры возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина предстала в трендовом аутфите, отдав предпочтение леопардовой блузе. Еще имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева говорила о том, что анималистический принт окажется на пике моды в летнем сезоне. Образ артистка дополнила лимонными брюками клеш и замшевыми остроносыми туфлями-лодочками на шпильке. Примечательно, что акцент поп-дива сделала на силуэте.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, не так давно Валерия женила младшего сына. Избранницей 21-летнего Арсения Шульгина стала девушка по имени Лиана. Звездная мама одобрила выбор сына, дав понять, что невестка пришлась ей по нраву. Артистка надеется на то, что ее наследник сможет построить гармоничные отношения с избранницей. Сам Арсений намекнул, что пока не думает о жизни за городом. Такой вариант молодой человек и его новоиспеченная жена будут рассматривать только после появления общих детей. Свадебное торжество жених оплатил сам. Шульгин не зависит от звездных родителей. Как и его старший брат — Артемий — младший сын Валерии собирается сам содержать семью.