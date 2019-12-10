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«До слез, до мурашек»: Валерия поддержала Носкова на концерте в Москве

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина не смогла пропустить выступление 63-летнего артиста в Crocus City Hall.

«До слез, до мурашек»: Валерия поддержала Носкова на концерте в Москве
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Еще в понедельник, 9 декабря, заслуженный артист России Николай Носков дал концерт в Crocus City Hall. Среди приглашенных гостей на мероприятии были замечены Лолита Милявская, Екатерина Стриженова, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия и многие другие. Позже на личной страничке в Instagram артистка поделилась своими впечатлениями от шоу. По словам певицы, они стали свидетелями возвращения Николая Носкова на сцену. Валерия благодарная всем зрителям, которые пришли поддержать 63-летнего музыканта.

«Нам, его коллегам, посчастливилось исполнять песни Николая», — добавила возлюбленная Иосифа Пригожина, уточнив, что они не пытались перепеть Носкова, так как подобное даже трудно представить.

Валерия призналась, что всем присутствующим, и ей в том числе, едва удавалось сдержать эмоции. Настолько этот момент был волнительным как для артистов, так и для публики.

«Весь концерт до слез, до мурашек», — заверила певица.

Супруга музыкального продюсера искренне полагает, что сцена поможет Николаю Носкову восстановиться, окажет на артиста мощнейшее терапевтическое действие. И если еще полгода назад мысль об этом концерте казалась авантюрной, то сейчас, по словам Валерии, им удалось воплотить в жизнь задумку Николая Ивановича.

Напомним, что еще в августе 2018 года стало известно о том, что певец перенес инсульт. Отметим, что любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом!

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болезнь артистаВалерияИосиф Пригожинконцерт звездыНиколай Носков
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«До слез, до мурашек»: Валерия поддержала Носкова на концерте в Москве
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