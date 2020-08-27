«На одном дыхании»: Гагарина в шифоновом платье-бюстье с летящей юбкой вышла на сцену в Ялте

33-летняя Полина Гагарина на личной страничке в Instagram поделилась отчетными кадрами с прошедшего в Ялте концерта. По словам певицы, она до сих пор находится под большим впечатлением от шоу. Экс-возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова призналась, что пока еще не может поверить, что выступила перед таким количеством зрителей после длительного перерыва, связанного с режимом самоизоляции.

Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале призналась, что после концерта она поняла, что могла бы петь до утра. Настолько поп-дива соскучилась по сцене и своим поклонникам. Полина заверила, что аплодисменты согрели ей души, и она искренне надеется на то, что первый концерт станет началом тура шоу «Обезоружена».

«На одном дыхании! Я испытала настоящее счастье, о котором на сцене мечтает любой артист», — подметила певица, поблагодарив своих поклонников.

На сцену Полина Гагарина вышла в шифоновом платье-бюстье с летящей юбкой. Примечательно, что бывшая возлюбленная Дмитрия Исхакова отдала предпочтение лаконичному вечернему аутфиту в монохромной кипенно-белой цветовой палитре. При этом артистка продемонстрировала ноги, выбрав наряд с разрезом до середины бедра. К своему образу певица подобрала босоножки на шпильке.