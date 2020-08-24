«Самые последние дни лета»: 38-летняя Водянова в мини-шортах и бейсболке отправилась в поход

Наталья Водянова предпочитает вести активный образ жизни. Будучи мамой пятерых детей, модель с русскими корнями объяснила, как ей удается находить время и на карьеру, и на семью. По словам возлюбленной французского бизнесмена Антуана Арно, в ее отсутствии по материнской ласке и заботе больше всего скучают младшие дети. Ведь Максиму всего шесть лет, а Роману только-только исполнилось четыре годика.

У Водяновой есть свои маленькие секреты, которые помогают ей справляться с капризами малышей. Так, к примеру, для наследников Наталья составила мини-календарь, отметив в нем все дни, которые ей предстоит провести в командировках или разъездах. Уезжая из дома по делам, модель просит малышей отрывать странички от календаря. Таким образом, они могут точно определить, когда их мама вернется домой из той или иной поездки. Как говорит Водянова, если дети знают все о ее графике, им будет проще свыкнуться с ее отсутствием. Тем более, что уикенды возлюбленная Антуана Арно проводит дома с семьей, отказываясь от любых мероприятий.

Теплые деньки Наталья решила использовать с максимальной выгодой. Так, модель отправилась в поход. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась отчетными кадрами, попозировав перед объективом фотокамеры в мини-шортах, розовой бейсболке и белой рубашке из денима в стиле оверсайз. Летний аутфит модели дополнили практичные кроссовки на шнуровке и солнцезащитные очки.